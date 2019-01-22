Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
22 Ocak 2019, Salı
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'nda ikinci gün tamamlandı

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

'nın ikinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Konya ve Kongre Merkezi'nde 590'ı kadın toplam bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ilk iki gününde, erkeklerde 63, 58 ve 74, kadınlarda ise 53, 73 ve +73 kilo mücadeleleri yapıldı.

25 Ocak Cuma tamamlanacak şampiyonanın ilk iki gününde dereceye giren sporcular şöyle:

ERKEKLER

58 kilo:

1- Cihat Çakmak (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Kemal Külük (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Onur Meşe ( Spor Kulübü)

63 kilo:

1- Ferhat Can Kavurat (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Mertcan Dolmacı ( Spor Kulübü)

3- Cemal Yılmaz (Samsun Ferdi)

74 kilo:

1- Doğuhan Öztürk (Ankara Adliye Spor Kulübü)

2- Gökhan Coşar (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3- Hüseyin Kartal (Ankara İlbank Spor Kulübü)

KADINLAR

53 kilo:

1- Zehra Döşüçukur (Ankara ASKİ Spor Kulubü)

2- Tuğba Yılmaz (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Esra Gül (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü)

73 kilo:

1- Huri Korkut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Dilara Arslan (Ankara Adliye Spor Kulübü)

3- Gizem Nur Albayram (Gaziantep Tabur Spor Kulübü)

+73 kilo:

1- Sude Bulut (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Mervenur Evci (Ankara EGO Spor Kulübü)

3- Ayşe Sena Aytürk (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)

  1. 22.1.2019 22:23
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