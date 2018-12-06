Formula 1 takvimi onaylandı
Geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart'ta başlayacak.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2019 takvimini onaylandı.
FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacağı belirtildi.
2019 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ ŞÖYLE:
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
- 6.12.2018 11:46
- Güncelleme: 6.12.2018 12:10
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Galatasaray Ankara'da engeli aştı
Toplam 1
Yorum
gs hocam muğdat ı değerlendirmen lazım adam yok.bir de atalay ın üstüne gidelim.iyi bişey olabilir ama gençler bir level daha iyi olması lazım.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
baba kartal Yaşlı papaz oyuncu almaktan artık vaz geçin. Başta b. yılmaz olmak üzere fayda değil zarar verir.
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Beşiktaş Kabore ile anlaşmak üzere!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Lütfen 26 yaşından büyük oyuncu almayın . Bedava bile gelse Pepe gibi 34 yaşında adamlara yılda 6 mly Euro verilmez .
Formula 1 takvimi onaylandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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