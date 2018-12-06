Formula 1 takvimi onaylandı
06 Aralık 2018, Perşembe
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Formula 1 takvimi onaylandı

Formula 1 takvimi onaylandı

Geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacak 2019 sezonu, 17 Mart'ta başlayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 'nın 2019 takvimini onaylandı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın geçen yıl olduğu gibi 21 yarıştan oluşacağı belirtildi.

2019 FORMULA 1 DÜNYA ŞAMPİYONASI TAKVİMİ ŞÖYLE:

17 Mart: Avustralya

31 Mart: Bahreyn Grand Prix

14 Nisan: Çin Grand Prix

28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix

9 Haziran: Kanada Grand Prix

23 Haziran: Fransa Grand Prix

30 Haziran: Avusturya Grand Prix

14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

28 Temmuz: Almanya Grand Prix

4 Ağustos: Macaristan Grand Prix

1 Eylül: Belçika Grand Prix

8 Eylül: İtalya Grand Prix

22 Eylül: Singapur Grand Prix

29 Eylül: Rusya Grand Prix

13 Ekim: Japonya Grand Prix

27 Ekim: Meksika Grand Prix

3 Kasım: ABD Grand Prix

17 Kasım: Brezilya Grand Prix

1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

  1. 6.12.2018 11:46
  2. Güncelleme: 6.12.2018 12:10
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