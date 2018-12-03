Türkiye Oryantiring Yarışması Ordu’da
Türkiye Oryantiring Yarışması 19-20 Ocak 2019 tarihlerinde Ordu’da yapılacak.
Doğada koşarak harita ve pusula ile yön bulma sporu olan ve her geçen gün gelişerek yayılan oryantiring sporcuları Ordu'da buluşuyor. Ordu Valiliğinin destekleri ile gerçekleştirilecek olan yarışmanın hazırlıkları hakkında oryantiring Ordu İl Temsilcisi Bahri Gümüşkaya, "Yarışmaya il dışından çeşitli illerden 350'nin üzerinde sporcu bekliyoruz. Arkadaşlarımızla bu sayıyı daha arttırmak için çalışmaları şimdiden başlattık. Ordu ve Ordu'da oryantiring için çok önemli olan bu organizasyonda bütün herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.
Gümüşkaya, "Ordu oryantiring yarışmaları, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde gerçekleşecek. İki gün sürecek olan yarışmada oryantiringciler sadece gündüz değil gecede yarışarak Ordunun hem gece güzelliğini, hemde gündüz güzelliğini bir arada yaşayacaklar" diye konuştu.
- 3.12.2018 12:47
- Güncelleme: 3.12.2018 13:30
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30 yıl sonra!
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bjk advers Bence Güven'in oyundan çıkması Beşiktaş'ın ileride hızını düşürdü Mustafa'nın gücü ve kondisyonu yetmedi bu hıza .
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