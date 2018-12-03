Burhaniyeli Tekvandocular Antalya hazırlığında
Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando Kursu’na devam eden öğrenciler, Şubat ayında Antalya'da düzenlenecek olan Turkısh Open karşılaşmalarına hazırlanıyorlar.
Burhaniye ilçesinde, 3 yıldan bu yana Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Tekvando Kursu'na devam eden öğrenciler, Şubat ayında Antalya'da düzenlenecek olan Turkısh Open karşılaşmalarına hazırlanıyorlar. Atatürk Spor Salonunda Şeref Firidinoğlu'nun öncülüğünde çalışmalarını sürdüren 30 sporcu, başarıları ile göz doldurdu.
Haftanın 3 günü çalıştıklarını anlatan Şeref Firidinoğlu, yarışmada madalya beklediğini söyledi. Antalya'ya 5 sporcu ile gideceklerini anlatan Firidinoğlu, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteği ile 3 yıldır çalışıyoruz. Şu anda yaşları 4 ile 14 arasında 30 sporcumuz var. İlerde, bu gençlerin arasından Türkiye ve Avrupa Şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Bunun için de iddialı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
- 3.12.2018 12:04
- Güncelleme: 3.12.2018 12:08
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
Burhaniyeli Tekvandocular Antalya hazırlığında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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