Air Race’te şampiyon belli olacak
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Air Race’te şampiyon belli olacak

    Air Race’te şampiyon belli olacak

    Akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı ’te şampiyon bu hafta sonu belli olacak. ’li 70, Çekya’dan 65, Avustralyalı de 63 puanla şampiyonluk yarışına girecek.

    Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı 'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak. 17-18 Kasım'da 'nin Fort Worth şehrinde gerçekleştirilecek ve şampiyonun belli olacağı sezonun son yarışı öncesi zirvede rekabet sürüyor. Red Bull Air Race yarışını binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor.

    Yapılan 7 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 70 puanla yer alıyor. Ev sahibi avantajını kullanan ve son yarışlardaki performansıyla tekrar zirveye oturan ABD'li pilot Goulian'ı ise sezonun en çok yarış kazanan ismi takip ediyor.

    Çek pilotun puanı 65, üçüncü sırada ise Cannes ve Chiba'daki yarışları kazanan var. Avustralyalı pilot zirveden 7 puan uzakta olup 63 puanda bulunuyor.
    Red Bull Air Race'te geçtiğimiz yıl şampiyon Japon pilot Yoshihide Muroya oldu.

    1. 16.11.2018 13:03
    2. Güncelleme: 16.11.2018 13:53
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