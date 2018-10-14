Tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya – Fotomaç – 14 Ekim 2018
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    eskrimde

    Tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya

    Uluslararası Villemomble Turnuvası'nda mücadele eden van Achterberg, kadınlar epe kategorisinde kazandı.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Villemomble kentinin 15. kez ev sahipliği yaptığı turnuvada yarışan , kadınlar epe kategorisinde 3. oldu.

    Bir diğer ise erkekler epe kategorisinde 5. sırayı aldı.

    1. 14.10.2018 18:47
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