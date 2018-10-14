Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Villemomble kentinin 15. kez ev sahipliği yaptığı turnuvada yarışan Elke Lale, kadınlar epe kategorisinde 3. oldu.

Bir diğer milli sporcu Hakan Akkaya ise erkekler epe kategorisinde 5. sırayı aldı.