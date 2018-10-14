Tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya
Uluslararası Villemomble Tekerlekli Sandalye Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Elke Lale van Achterberg, kadınlar epe kategorisinde bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Villemomble kentinin 15. kez ev sahipliği yaptığı turnuvada yarışan Elke Lale, kadınlar epe kategorisinde 3. oldu.
Bir diğer milli sporcu Hakan Akkaya ise erkekler epe kategorisinde 5. sırayı aldı.
- 14.10.2018 18:47
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