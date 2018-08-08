Türkiye'nin çeşitli illerinden seçilen yaşları 8 ile 13 arasında değişen 18 sporcu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde kampa girdi. Kamp sonunda seçilecek sporcular yurt dışında düzenlenecek olan müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular, Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Spor Salonu'ndaki tırmanma duvarlarında antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Gençlik Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir ile birlikte sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Yahya Koç, "Cumhuriyet Üniversitesi'nin Türkiye Dağcılık Federasyonu ile yapmış olduğu işbirliğinde spor tırmanış, milli takımın hazırlık ve gelişim kampını yapıyoruz. Burada yapmış olduğumuz kamp 8 ve 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik Türkiye'nin en iyi sporcuları, Türkiye'nin her yerinden seçilerek gelen sporcular.

Burada seçilmiş olan çocuklar yurt dışı yarışmalarında ülkemizi temsil edecekler. Burada spor tırmanış yapıyorlar. Spor tırmanış Türkiye'de çok yeni bir branş, umarım ilerleyen zamanlarda burada seçilecek olan çocuklar ülkemizi daha iyi temsil edecek. Cumhuriyet Üniversitesi rektörüne bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.



Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, sporcuların iki haftadır Sivas'ta kamp yaptığını belirterek "Bu etkinlikten önce federasyonumuz farklı illerde bu çalışmanın arayışı içerisine girdi. Sağolsun rektör hocamız bize bu konuda çok yardımcı oldu. Üniversitemizin imkanları bu çocuklara tahsis ettiler ve iki haftadır bu faaliyet burada devam ediyor. Çok çalışkan, bu işi severek yapan gençlerimiz burada kamptalar. Federasyonumuz adına hocamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise üniversite olarak sporculara destek verdiklerini söyleyerek, "Yarım asra dayanan bir tecrübeye sahip bütün alanlarda olduğu gibi spor alanında da iyi komplekslere sahibiz. Dağcılık Federasyonu İl Başkanı Ahmet Hasdemir beni aradığında iyi olacağını söylemiştim. İki grup öğrencimiz geldi, genç sporcu arkadaşlarımız burada çalışmalar yaptılar. Birinci grubu gönderdik, ikinci grupta şuan çalışmalarını yapıyorlar. Umuyorum ki memnun kalmışlardır. Görüşmelerimizde memnun kaldıklarını da ifade ettiler. Bundan sonraki yıllarda da bu tip faaliyetleri hem dağcılık hem diğer alanlarda yapmayı istiyoruz" diye konuştu.