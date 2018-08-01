Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan Avrupa rekoru

    Mete Gazoz'dan Avrupa rekoru

    'da düzenlenen Avrupa müsabakalarında mücadele eden milli okçu , sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı

    Milli okçu , Avrupa 'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı.

    Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete Gazoz, sıralama atışlarında zirvede yer aldı.

    70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırmayı başardı.

    Son dönemdeki performansıyla dikkati çeken 19 yaşındaki milli sporcu, 'nın başkenti 'de yapılan Okçuluk 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.


    1. 1.8.2018 14:11
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