Karateciler başarıya doymuyor
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Karateciler başarıya doymuyor

    Karateciler başarıya doymuyor

    Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda başarılarını sürdürüyor.

    'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nda boy gösteren Belediye Sporlu karateciler, çekişmeli geçen müsabakalardan 7 madalya ile döndü. Küçükler ve yıldızlar altyapı kadrosundan 12 kişilik bir kafileyle şampiyonaya katılan sporcular, tatami mücadelesinde 6 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı.
    1. 24.7.2018 16:30
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