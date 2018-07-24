Karateciler başarıya doymuyor
Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda başarılarını sürdürüyor.
Yalova'da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası'nda boy gösteren Belediye Sporlu karateciler, çekişmeli geçen müsabakalardan 7 madalya ile döndü. Küçükler ve yıldızlar altyapı kadrosundan 12 kişilik bir kafileyle şampiyonaya katılan sporcular, tatami mücadelesinde 6 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı.
- 24.7.2018 16:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba müjdesi!
- Galatasaray'ın stoper listesinde Schalke'den Geis de var!
- Fenerbahçe Everton'dan Sandro Ramirez'in peşinde!
- Galatasaray ile Beşiktaş arasında Borussia Dortmund'dan Kagawa kapışması!
- Fenerbahçe Swansea'den Andre Ayew transferini bitirdi!
-
Sporting Lizbon’dan Maicon hamlesi
Toplam 6
Yorum
csdczxc ayn aga
-
Çaykur Rizespor Jaroslaw Jach'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
adnan terzi tanımıyoruzki yorum yapalım
-
Ali Koç: "Avrupa kupalarına katılamama tehlikesi var"
Toplam 5
Yorum
fb.li yalnız volkan demirel emekli olsun başkan.bıktık aynı suretlerden.
Karateciler başarıya doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.