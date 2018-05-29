Eskrimde bronz – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Eskrimde bronz

    Eskrimde bronz
    Milli sporcu , 'daki Eskrim Federasyonu Satellite Flöre Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Minuto, Kongstad'a 15-10 yenilerek, turnuvayı 3. olarak kapattı.
    1. 29.5.2018
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