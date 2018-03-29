Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.
Toplam 34 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden 18 satranççı dereceye giremedi.
Şampiyonada son tura liderliği paylaşarak giren sekiz oyuncu arasında Çek satranççı David Navara'yı beyaz taşlarla yenen Hırvat büyükusta Ivan Saric, 8.5/11 puanla Avrupa şampiyonu oldu.
Saric'in yarım puan gerisinde kalan 7 satranççıdan averajla Polonyalı Radoslaw Wojtaszek ikinci, Rus Sanan Sjugirov ise üçüncü sırayı elde etti.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden oyunculardan büyükusta Mustafa Yılmaz, 6.5 puanla 65'inci, büyükusta Emre Can ise 92'nci sırada yer aldı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:25
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 2
Yorum
ilyas hayırlı olsun başkanım inşallah şampiyonlugu sizinle göreceğiz.
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Pepe imzaya hazır
Toplam 2
Yorum
karakartal defans hattından çektiğimizi kimse çekmedi o yüzden bu adama kim hayır diyebilir ki.. 40ına kadarda oynar bu adam taş gibi stoper
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Galibiyet sözü verdi!
Toplam 1
Yorum
Ali İntikam zamanı.
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