Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası

    Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen sona erdi.

    Toplam 34 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada 'yi temsil eden 18 satranççı dereceye giremedi.

    Şampiyonada son tura liderliği paylaşarak giren sekiz oyuncu arasında Çek satranççı David Navara'yı beyaz taşlarla yenen Hırvat büyükusta Ivan Saric, 8.5/11 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

    Saric'in yarım puan gerisinde kalan 7 satranççıdan averajla Polonyalı Radoslaw Wojtaszek ikinci, Rus Sanan Sjugirov ise üçüncü sırayı elde etti.

    Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden oyunculardan büyükusta , 6.5 puanla 65'inci, büyükusta Emre Can ise 92'nci sırada yer aldı.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:25
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