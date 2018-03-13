‘Sırada Olimpiyat madalyası var’ – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Sırada Olimpiyat madalyası var’

    ‘Sırada Olimpiyat madalyası var’
    Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi , hedefleri arasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Kayaalp, "Benim için çok önemli çünkü iki olimpiyatta da 2'ncilik ve 3'üncülük madalyası aldım. Bu kadar başarıların yanına bir de olimpiyat madalyası da kazanmak istiyorum. O yüzden benim için 2020 bir seferberlik olacak" dedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Sırada Olimpiyat madalyası var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN