Altın madalya altın golle geldi
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın erkekler buz hokeyi finalinde Almanya'yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı.
Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle Almanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:29
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Çalımbay'dan Burak ve Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
aydın geçen yıl ersun yalan bursa ya yaptığı aklıma geldi
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Kayserispor, Paşa'yı devirdi!
Toplam 1
Yorum
kosabora gördük gelecek vaadeden hakemi... Halil umut meler... 2-1 önde olan kayseri lehine öyle bir penaltı çaldı ki , kasımpaşayı bitirdi...
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Beşiktaş bizi yenemiyor ki
Toplam 2
Yorum
beyaz sanki brezilya ligi her yerde yayinlaniyormus gibi turkiye ligini kucumsemis, ha KANKANIZ ALI PALABIYIGI tanitmayi unutmusun brezilyaya!!!!!
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