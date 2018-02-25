Altın madalya altın golle geldi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Altın madalya altın golle geldi

    Altın madalya altın golle geldi

    2018 Kış Olimpiyatları'nın erkekler buz hokeyi finalinde 'yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen 'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalya kazandı.

    Güney Kore'nin kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı.

    Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle 'yı 4-3 mağlup eden 'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

    Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:29
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