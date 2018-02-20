Kore'de tarihi gün
Kış Olimpiyatları’nda dün tarihi bir başarı vardı. Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, buz dansı kısa programında bir ilki başardı ve bugünkü finalde yarışmaya hak kazand
BU sonuçla bugün gerçekleştirilecek finallerde yarışacak olan Milli Takımımız, Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez buz dansında madalya mücadelesi verecek. "Tek isteğimiz finale kalmaktı" diyen Alper Uçar, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Türkiye'nin bu sporlardaki en büyük başarısı. İnşallah daha iyisini de yapacağız" diye konuştu.
İlk tebrik bakandan
ALİSA Agafonova-Alper Uçar çiftinin başarısının ardından ilk tebrik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, bugünkü final öncesi de iki sporcuya başarı dileklerini iletti. Bu arada Osman Aşkın Bak, Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mete Gazoz için de tebrik mesajı yayınladı.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:27
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Kral Giuliano
Toplam 6
Yorum
kral giuliano Gulianooo seni çok sevioruz krall
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Kayıp Fırtına
Toplam 6
Yorum
Q 7 KAC KEZ YAZDIM KUCKAYLA UĞURU STOPER OYNAT DURİCA DAN STOPER OLMAZ DIYE, SOLBEK ALINIYOR YEDEK AHMET SOLBEK OYNUYOR NAPIYORSA RIZA EFENDI
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''Beşiktaş’ı düşünün''
Toplam 10
Yorum
senindir. Vardarsa senindir. pardon dönerse senindir.
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