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    20 Şubat 2018, Salı
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    Kore'de tarihi gün

    Kore'de tarihi gün

    ’nda dün tarihi bir başarı vardı. Alisa Agafonova- çifti, buz dansı kısa programında bir ilki başardı ve bugünkü finalde yarışmaya hak kazand

    GÜNEY Kore'de devam eden 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda dün tarihi bir an yaşandı. Ülkemizi temsil eden milli sporcular Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programında final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Agafonova-Uçar ikilisinden oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, dünkü kısa programda 59.42 puanla 20. sırayı elde etti.

    BU sonuçla bugün gerçekleştirilecek finallerde yarışacak olan Milli Takımımız, Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez buz dansında madalya mücadelesi verecek. "Tek isteğimiz finale kalmaktı" diyen Alper Uçar, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Türkiye'nin bu sporlardaki en büyük başarısı. İnşallah daha iyisini de yapacağız" diye konuştu.

    İlk tebrik bakandan
    ALİSA Agafonova- çiftinin başarısının ardından ilk tebrik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bakan Bak, bugünkü final öncesi de iki sporcuya başarı dileklerini iletti. Bu arada Osman Aşkın Bak, Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Mete Gazoz için de tebrik mesajı yayınladı.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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