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    02 Şubat 2018, Cuma
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    2018'in yıldızı da A

    2018'in yıldızı da A Spor

    26 aydır zirveyi kimseye bırakmayan, sporseverlerin vazgeçilmez kanalı A , Kantar media ocak ayı ölçümlerine göre Türkiye’nin en çok İzlenen Spor Kanalı olarak 2018’e de hızlı girdi.

    tutkunlarının vazgeçilmez adresi A Spor, 2018'in ilk ayını da zirvede tamamladı. Kantar Media ölçümlerine göre tam 27 aydır zirveyi kimseye kaptırmayan ve 2017'nin en iyi spor kanalı olan A Spor, 2018'in ilk ayını da şampiyon bitirdi. Taraftarın heyecanla beklediği dönemlerden biri olan ara dönemine A Spor damgasını vurdu. Ara transfer döneminde en doğru, en hızlı gelişmeleri ve sezonun sürprizlerini sporseverler ilk kez A Spor ekranlarında izledi. heyecanını da tüm yönleriyle ekranlara taşıyan A Spor, izleyenlerin gönlünü yine fethetti.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:04
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