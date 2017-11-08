15 yaşında bir ilke imza attı

15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Enes, yaptığı açıklamada, elde ettiği derecelerin içine doğduğunu ve şampiyonluğu hak ettiğini söyledi. Altın madalya kazanacağına inandığını belirten Enes, "Dünya Ümitler Şampiyonası'nda ilk altın madalyayı alan sporcuyum. Ümitlerde hem takım kata, hem ferdi katada birer altın madalyayı Türkiye'ye getiren tek kişiyim. Bu alanda bir ilke imza attım." dedi.

"Şampiyona öncesinde çok çalıştım, didindim ve ter döktüm." diyen Enes, "Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Onlar da bana çok emek sarf etti. Şampiyonluğu ve altın madalyayı bekliyordum. İçime doğuyordu. Şampiyon olmasaydım üzülürdüm. Emeklerimin hepsi boşa gidecekti." değerlendirmesini yaptı. Enes Özdemir, genç yaşında elde ettiği başarılar nedeniyle şımarmayacağını ve çalışmaya devam edeceğini aktararak, hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunu kaydetti.

BABASININ TAVSİYESİYLE KARATECİ OLDU

Milli karateci, babasının tavsiyesiyle karateye başladığını anlatarak, "İlk başta zor geldi. Derece almaya başladıkça sporu sevmeye başladım. İlk derecemi de 7 yaşında, 2009 yılında Türkiye şampiyonu olarak elde ettim." diye konuştu. Karateden dolayı hiç boş vakti olmadığını dile getiren Enes, "Her gün ortalama 2,5 saat antrenman yapıyorum. Tabii ki zorlukları oluyor. Şampiyon olunca bunların hepsi unutuluyor." ifadelerini kullandı. Enes Özdemir, severek yaptığı karateyi günlük hayatında kullanmadığını, olabildiğince kavgadan uzak durdurduğunu sözlerine ekledi.