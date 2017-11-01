Gazze'de ilk kez bayanlar beyzbol turnuvası düzenlendi

Beyzbol Federasyonu Başkanı Mahmud Tafiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuva Filistin'de ilk defa gerçekleşiyor. Turnuvaya Gazze'den 8 bayan takımı katıldı." dedi. Tafiş, beyzbolu yerelde yaymak, düzenli olarak turnuva düzenlemek ve uluslararası yarışmalara katılmak istediklerini ifade etti. Sporcu Tensim Mansur, "Bu çok eğlenceli bir spor ve bu turnuva Gazze Şeridi'ndeki ilk bayanlar turnuvası." diye konuştu. Mansur, kendilerine uygun spor araç ve gereçleri bulma konusunda zorlandıklarını belirterek, Gazze'de beyzbol için uygun sahalar olmasını ve uluslararası turnuvalara katılmak istediklerini dile getirdi.