Filistin Beyzbol Federasyonu, Gazze Şeridi'nde ilk defa bayan kulüpleri arasında yerel turnuva düzenledi.
Beyzbol Federasyonu Başkanı Mahmud Tafiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuva Filistin'de ilk defa gerçekleşiyor. Turnuvaya Gazze'den 8 bayan takımı katıldı." dedi. Tafiş, beyzbolu yerelde yaymak, düzenli olarak turnuva düzenlemek ve uluslararası yarışmalara katılmak istediklerini ifade etti. Sporcu Tensim Mansur, "Bu çok eğlenceli bir spor ve bu turnuva Gazze Şeridi'ndeki ilk bayanlar turnuvası." diye konuştu. Mansur, kendilerine uygun spor araç ve gereçleri bulma konusunda zorlandıklarını belirterek, Gazze'de beyzbol için uygun sahalar olmasını ve uluslararası turnuvalara katılmak istediklerini dile getirdi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:39
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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Hedefi belli değil Hedefi belli değilse rahatça küfür edebilirsiniz. Keyfinden küfür ediyorlar.Valbuena Kayserispor kulübesine bakarak küfrediyor ama hedef yok
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
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N0_Name Gs'li olarak diyorum ki TFF derhal Caner'in cezasını silmeli. Yoksa işin içinden çıkamayacak.
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 54
Yorum
canyavuz muslera yada velbuana hakemin arkasından koşup ısrarla küfür etmiyor.ama canerin ki gerçekten abartılı...
Gazze'de ilk kez bayanlar beyzbol turnuvası düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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