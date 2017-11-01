 Gazze'de ilk kez bayanlar beyzbol turnuvası düzenlendi – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'de ilk kez bayanlar turnuvası düzenlendi

    Gazze'de ilk kez bayanlar beyzbol turnuvası düzenlendi

    Filistin Federasyonu, Şeridi'nde ilk defa bayan kulüpleri arasında yerel turnuva düzenledi.

    Federasyonu Başkanı Mahmud Tafiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu turnuva Filistin'de ilk defa gerçekleşiyor. Turnuvaya 'den 8 bayan takımı katıldı." dedi. Tafiş, beyzbolu yerelde yaymak, düzenli olarak turnuva düzenlemek ve uluslararası yarışmalara katılmak istediklerini ifade etti. Sporcu Tensim Mansur, "Bu çok eğlenceli bir spor ve bu turnuva Gazze Şeridi'ndeki ilk bayanlar turnuvası." diye konuştu. Mansur, kendilerine uygun spor araç ve gereçleri bulma konusunda zorlandıklarını belirterek, Gazze'de beyzbol için uygun sahalar olmasını ve uluslararası turnuvalara katılmak istediklerini dile getirdi.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:39
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