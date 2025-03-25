Türkiye-Belarus | CANLI İZLE (U21 Hazırlık Maçı)

Hazırlık maçı kapsamında Türkiye U21 Milli Futbol Takımı, Belarus ile karşı karşıya geliyor. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta millilerimizin ilk 11'i şu şekilde...
Türkiye U21: Emre Bilgin, Berkay Yılmaz, Ali Şahin Yılmaz, Emir Ortakaya, Furkan Demir, Ege Bilsel, Emirhan Demircan, Isak Vural, Eyüp Aydın, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu
TÜRKİYE-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye U21-Belarus U21 maçı 25 Mart Salı günü saat 20:30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
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