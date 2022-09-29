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Pamukkaleli kick bokscu Ahmet Burak Canbeldek İtalya'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek

Pamukkale Belediyespor'un başarılı kick boks sporcusu Ahmet Burak Canbeldek, 30 Eylül-9 Ekim 2022 tarhinleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye ve Denizli'yi temsilen katılacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:27 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:29
Pamukkaleli kick bokscu Ahmet Burak Canbeldek İtalya'da düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek
Pamukkale Belediyesporun Kick Boks branşı sporcusu Ahmet Burak Canbeldek, 2021 yılında genel sıralamada Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na Milli sporcu olarak katılmış ve Avrupa 5.si olarak ülkemize dönmüştü. Canbeldek, bu yıl ise Milli Takımımız ile birlikte 30 Eylül-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer alarak Türkiye ve Denizli'yi temsil edecek. Ahmet Burak Canbeldek 2022 yılı başında Ordu'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda sakatlanarak maçlardan çekilmek zorunda kalmış, sakatlığının geçmesinin sonrasında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyon olarak altın madalyayı kazanmayı başarmıştı.

Ardından, 20-27 Haziran 2022 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyespor Kulübünü temsil eden sporcu Ahmet Burak Canbeldek Genç Erkek 84 kilogram Kick Light branşında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ahmet Burak Canbeldek, bu sezon yapılan 3 büyük turnuva sonuçlarında genel puan sıralamasında birinci oldu ve milli takımda yer almaya hak kazandı. Pamukkale Belediyespor'un sporcusu, Genç Erkek 84 kilogram Kick Lıght branşında, İtalya'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ülkemizi ve Denizli'mizi temsil edecek.

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