Erdoğan Tekvando Milli Takımı oyuncularını tebrik etti

Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaretinde, milli sporcuları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Madalya alan sporcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı: "Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Hakan'ın altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere" dedi.