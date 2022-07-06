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Erdoğan Tekvando Milli Takımı oyuncularını tebrik etti

Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan tekvandocuları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayıp tebrik etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Erdoğan Tekvando Milli Takımı oyuncularını tebrik etti
Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaretinde, milli sporcuları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Madalya alan sporcuları tebrik eden Başkan Erdoğan, milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı: "Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Hakan'ın altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere" dedi.
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