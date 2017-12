Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi Osman Çakmak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette memleketinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çakmak, "Başkanımıza teşekkür ediyorum, her zaman yanımda oldu. 1997 yılında Şırnak'ta gazi oldum. Bu vatana bir ayağım değil bütün canım feda. Şehitlerimiz bu vatana canlarını feda ettiler, benim bir bacağım gitmiş, çok mu" diye konuştu.



Başkan Eroğlu'nun engelliler konusunda farkındalık oluşturan proje ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almasının gururunu yaşadıklarını ifade eden Çakmak, "Engellilerimizin bir gün değil, her gün yanlarında olması en büyük farkındalığı oluşturmaktadır. Bizler de Başkanımızı tebrik ediyoruz, projenin her daim yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın parolasıyla çıktığımız bu yolda bizler için asla engel yoktur, beraber engelli aşacağız. 15 Temmuz'da ve 9 Ekim'de ülke olarak birlik ve beraberliğimizi bir kez daha gösterdik. 80 milyonu final maçında sadece 48 saniye üzdük ama hamdolsun sonunda bir ömür mutluluk yaşattık. Böyle bir günde bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ederim" dedi.









Başkan Eroğlu ise, "Bir Gün Değil, Her Gün Farkındalık" projesi kapsamında belli günlerde değil, yılın her gününde farkındalık oluşturmak amacıyla engellilere yönelik faaliyetler yaptıklarını belirterek, "Bu projemiz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül aldı. Sizin gibi değerli ve duyarlı kardeşlerimizle de projemiz kapsamında etkinlikler yapacağız. Sizleri Tokat'taki engelli kardeşlerimizle buluşturarak azim ve kararlılığı onlara yansıtacağız. Onlara örnek olacaksınız inşallah" diye konuştu.



Başkan Eroğlu, Gazi Çakmak'ı altınla ödüllendirirken, Çakmak da Başkan Eroğlu'na forma hediye etti.