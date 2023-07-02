TRANSFER HABERİ | Manchester City'nin futbolcusu Liam Delap Hull City'e kiralandı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hull City kadrosunu Manchester City'den Liam Delap ile güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Manchester City'den Liam Delap'i sezon sonuna kadar kiraladığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Liam Delap'i kadrosuna katan Hull City, böylelikle yeni sezonun ilk transferi yaptı.

Takımın teknik direktörü Liam Rosenior yaptığı açıklamada, "Liam'ın burada olmasından dolayı çok mutluyum. Championship'teki takımlarla ve Avrupa'dan birçok kulüple bu transfer için mücadele ettik. Oyun sistemimize tam olarak uyuyor. Harika bir bitirici." ifadelerie yer verdi.

Futbol kariyerine Derby'nin altyapsında başlayan Liam Delap, sonrasında Manchester City akademisine geçti. Geçtiğimiz sezonu Preston'da geçiren 20 yaşındaki oyuncu, 15 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Liam Delap daha önce Stoke City'de de kiralık olarak forma giyerken Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol ve 9 asistle oynadı.