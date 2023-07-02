Haberler Diğer Ligler TRANSFER HABERİ | Manchester City'nin futbolcusu Liam Delap Hull City'e kiralandı!

TRANSFER HABERİ | Manchester City'nin futbolcusu Liam Delap Hull City'e kiralandı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'den dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi. Hull City, Manchester City'nin 20 yaşındaki genç forveti Liam Delap'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 13:16
TRANSFER HABERİ | Manchester City'nin futbolcusu Liam Delap Hull City'e kiralandı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Hull City kadrosunu Manchester City'den Liam Delap ile güçlendirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Manchester City'den Liam Delap'i sezon sonuna kadar kiraladığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Liam Delap'i kadrosuna katan Hull City, böylelikle yeni sezonun ilk transferi yaptı.

Takımın teknik direktörü Liam Rosenior yaptığı açıklamada, "Liam'ın burada olmasından dolayı çok mutluyum. Championship'teki takımlarla ve Avrupa'dan birçok kulüple bu transfer için mücadele ettik. Oyun sistemimize tam olarak uyuyor. Harika bir bitirici." ifadelerie yer verdi.

Futbol kariyerine Derby'nin altyapsında başlayan Liam Delap, sonrasında Manchester City akademisine geçti. Geçtiğimiz sezonu Preston'da geçiren 20 yaşındaki oyuncu, 15 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

Liam Delap daha önce Stoke City'de de kiralık olarak forma giyerken Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol ve 9 asistle oynadı.

DİĞER
F1 CANLI İZLE | Formula 1 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 yarış takvimi ve puan durumu 2023
Sinan Akçıl’dan Serdar Ortaç’a tepki! O görüntüleri görünce herkesin önünde sertçe uyardı! “Hepimizle dalga geçiyorsun...”
G.Saray'a Felix transferinde dev engel!
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al-Ahli Mendy'yi renklerine bağladı!
Pirlo Sampdoria'da
Tezsiz yüksek lisans için ALES gerekir mi?
ALES-2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hull City'den dikkat çeken transfer! Hull City'den dikkat çeken transfer! 13:16
F.Bahçe o isimlerle yollarını resmen ayırdı! F.Bahçe o isimlerle yollarını resmen ayırdı! 13:07
Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip! Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na yakın takip! 12:51
İsmail Kartal gözden çıkardı! Ülkesine geri dönüyor İsmail Kartal gözden çıkardı! Ülkesine geri dönüyor 12:21
Antalyaspor'da yaprak dökümü! Antalyaspor'da yaprak dökümü! 11:43
Trabzonspor'dan transfer sürprizi! Trabzonspor'dan transfer sürprizi! 11:31
Daha Eski
G.Saray'a Felix transferinde dev engel! G.Saray'a Felix transferinde dev engel! 11:31
Icardi'den dikkat çeken paylaşım! Icardi'den dikkat çeken paylaşım! 10:53
Filenin Sultanları Hırvatistan'ı mağlup etti! Filenin Sultanları Hırvatistan'ı mağlup etti! 10:13
Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? Fransa U21 - Ukrayna U21 maçı saat kaçta? 10:07
İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı saat kaçta? İngiltere U21 - Portekiz U21 maçı saat kaçta? 10:03
Yönetimden yıldız oyuncu için flaş karar! Yönetimden yıldız oyuncu için flaş karar! 09:56