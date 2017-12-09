 39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu

    39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu

    Kariyerinde Inter, Juventus, Bayern Münih gibi dev takımlarda forma giyen , Brezilya'da 4. lig takımı SE Gama'ya transfer oldu.

    Son olarak Hindistan Süper Ligi ekiplerinden FC Goa'da forma giyen ve futbola ara veren , Brezilya'da 4. lig ekiplerinden Sociedade Esportiva do Gama'ya transfer oldu.

    39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferini açıklayan SE Gama Kulübü, Lucio'nun maliyetinin sponsor firma GoalManage tarafından karşılanacağını da duyurdu.

    Lucio, Brezilya'da daha önce Internacional, Sao Paulo ve Palmeiras formaları da giymişti.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:04
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