39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu
Kariyerinde Inter, Juventus, Bayern Münih gibi dev takımlarda forma giyen Lucio, Brezilya'da 4. lig takımı SE Gama'ya transfer oldu.
Son olarak Hindistan Süper Ligi ekiplerinden FC Goa'da forma giyen ve futbola ara veren Lucio, Brezilya'da 4. lig ekiplerinden Sociedade Esportiva do Gama'ya transfer oldu.
39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferini açıklayan SE Gama Kulübü, Lucio'nun maliyetinin sponsor firma GoalManage tarafından karşılanacağını da duyurdu.
Lucio, Brezilya'da daha önce Internacional, Sao Paulo ve Palmeiras formaları da giymişti.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:04
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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Kesintisiz samba
Toplam 1
Yorum
FENERLİ Adamımsın guilano kral geliyor kral
39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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