39 yaşında Brezilya'ya transfer oldu

Son olarak Hindistan Süper Ligi ekiplerinden FC Goa'da forma giyen ve futbola ara veren Lucio, Brezilya'da 4. lig ekiplerinden Sociedade Esportiva do Gama'ya transfer oldu.



39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transferini açıklayan SE Gama Kulübü, Lucio'nun maliyetinin sponsor firma GoalManage tarafından karşılanacağını da duyurdu.



Lucio, Brezilya'da daha önce Internacional, Sao Paulo ve Palmeiras formaları da giymişti.