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Şampiyonlardan destek

Dünya şampiyonu Şennur Demir, geçen yıl İstanbul’da dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı’nda altın kazanan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır’ın imzaladığı formayı açık artırmaya koydu

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Şampiyonlardan destek

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın milli boksörlerin imzasının bulunduğu ay-yıldızlı forma, geliri asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara bağışlanması için açık artırmaya çıkartıldı. Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, geçen yıl İstanbul'da dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nda altın madalya kazanan sporcularının imzaladığı formayı açık artırmaya çıkardı. Şennur Demir'in yanı sıra olimpiyat, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonluğu elde eden Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır'ın imzasının bulunduğu milli forma 5 bin liradan açık artırmaya çıkartıldı.

"DUYGULARIMIZ KARMAKARIŞIK"

Şennur Demir, şu anki en yüksek teklifin 25 bin lira olduğunu, ancak daha yüksek bir rakama satılmasını beklediğini vurguladı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'a milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yle giden ve oradaki insanlara yardım eden Şennur, "Duygularımız karmakarışık. Özellikle çocukları görünce ne yapacağımızı şaşırdık. Bölgeye gidecek kişilerin enkazda çalışanları da unutmamasını istiyorum. Bir sıcak kahve bile onları mutlu edebiliyor. Oraya Busenaz'la gittik ve elimizden geldiğince destek olduk. Şimdi de dünya şampiyonlarının olduğu formayı açık artırmada satarak oradaki insanlara yardım etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BERABERİZ YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Asrın felaketinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için ülke çapında bir büyük bir yardım kampanyası yürütülürken, İş Bankası Grubu'ndan da büyük bir destek geldi. İş Bankası Grubu deprem bölgesi için "Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz" sloganıyla, AFAD'a 1 Milyar TL bağış yaparken, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlıyor. Grup ayrıca, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere) 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak ötelediğini ve bölgedeki depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını, bölgede yaraları sarmak, üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak için de ilk aşamada 10 Milyar TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu.

NBA'DEN POPOVİCH DE YARDIMA KOŞTU

NBA tarihinin en efsane koçlarından olan, San Antonio Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich de depremzedelerin yardımına koştu. Popovich çektiği videoda, "Bir süreliğine vaktinizi almak ve depremzedeleri anladığımı göstermek için buradayım. Diyarbakır'da yaşamış ve genç bir adam olarak Gaziantep gibi birçok kente seyahat etmiştim. O güzel insanların inançlarını, karakterlerini ve zorlukları yenme gücünü biliyorum. Ben, öksüz veya yetim çocuklar için eğitim imkânı sağlayan ve bunu yüzlerce yıldır mükemmel şekilde yapan Darüşşafaka ile hareket edeceğim. Rica ediyorum, yardım etmenin yolunu bulun" diye konuştu.

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