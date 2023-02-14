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Trabzonspor'un tarihi maçı öncesi Abdullah Avcı'dan özel motivasyon!

Asrın felaketi nedeniyle temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile yas sürecinde karşı karşıya geliyor. Kritik maç öncesi tüm ülke tek yürek oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularını bu kritik maça özel motive ediyor. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Trabzonspor'un tarihi maçı öncesi Abdullah Avcı'dan özel motivasyon!

Türkiye 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgeye yardım TIR'ları ve takım otobüsünü göndererek depremzedelere yardımlarını sürdüren Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü sahasında Basel karşısında tarihinin en zorlu müsabakasına çıkacak. Türkiye'de müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, UEFA, Trabzonspor- Basel maçının oynanmasına karar vermişti. Ülkede yaşanan büyük felaketin gölgesinde zor bir karşılaşma oynayacak bordo-mavili kulüp, müsabakaya büyük bir hassasiyetle hazırlanıyor. Karşılaşmadan elde edilecek gelirin tamamını deprem bölgesinde yaraların sarılması için AFAD'a bağışlanacak.

AVCI'DAN ÖZEL MOTİVASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşayan takımını zorlu müsabakaya hazırlamaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, takımıyla sürekli iletişim halinde. Antrenman öncesi ve sonrasında toplu ve bireysel konuşmalar yapan bordo-mavili çalıştırıcı, ülke olarak zor bir süreçten geçtikleri dönemde maç oynayacaklarını, diğer taraftan ise acıların ve yaraların bir nebze sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Avcı'nın "Taraftarlarımızla birlikte ruhumuzun depremden etkilenen kardeşlerimizle bir olduğunu göstermeliyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız" diyerek oyuncularını zorlu geceye hazırladığı öğrenildi.

"SEN BEN MESELESİ DEĞİL"

Basel maçı bileti için sıra bekleyen Ahmet Aksu, depremlerin 'Sen, ben' meselesinin dışında bir durum olduğunu söyledi. Aksu, "Trabzonspor'un bilet gelirini bağışlaması bizleri çok sevindirdi" dedi.

YAPTIKLARIMIZ AZ BİLE

Taraftar Enver Kaplan, kombine bileti olmasına rağmen bilet satın almak için sırada beklediğini ifade etti. Kaplan, "Depremzedelere destek için bilet alacağız. Onlara yaptıklarımız az bile" diye konuştu.

YARDIMA DA GİTTİM

Depremzedelere yardım için Hatay'a gittiğini belirten İrfan Başkaya, kombinesi olduğunu ancak bilet gelirinin afetzedelere bağışlanacağını duyunca bilet almak için gişeye geldiğini söyledi.

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