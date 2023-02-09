Başkan Erdoğan: Vatandaşımızı asla sokakta bırakmayız

Kahramanmaraş'taki çadır kentte yaptığı incelemelerinin ardından bilgi alıp açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz. Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık ve bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını yürütmektedir" diye konuştu. Başkan Erdoğan, depremin olduğu tüm illerde bakanlarla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini belirterek, "Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı; ama ondan sonra duruma hakimiyet tesis edildi. Ve bundan sonraki durum zaten enkazdaki çalışmalarımız devam ediyor; ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

PROVOKATÖRLERE DİKKAT

Erdoğan, bazı yerlerde ilk etapta hava alanlarında, yollarda sıkıntılar olduğunu belirtip "Ama bugün daha rahatız. Yarın daha rahat olacağız. Ve akaryakıtta vesaire bazı sıkıntılar yok değil; var. Onları da aşıyoruz. AFAD'ın merkezinden yapılacak açıklamalar dışında provokatörlere fırsat verilmesin. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Çünkü bugün birlik olma zamanıdır" dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLANACAK

"Vatandaşlarımız 'Evet' derlerse kendilerini otellere yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme her şey o otellerde karşılanacak ve bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber oldu. Bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırmış olacaklardır. Bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız."

1 YIL İÇİNDE YAPACAĞIZ

Başkan Erdoğan ayrıca "Hedefimiz inşallah 1 yıl içerisinde de aynen diğer faaliyetleri yaşadığımız illerde de nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz" ifadelerini kullandı.

10 BİNER LİRA YARDIM

Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli destekleri de vereceklerini de açıklayarak, "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.