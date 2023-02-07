Haberler Deprem SON DAKİKA - Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan kurtarıldı

SON DAKİKA - Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan kurtarıldı

Hataysporlu Cristian Atsu'dan sevindiren haber geldi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde bir süredir enkaz altında kalan Atsu'nun yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı. Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, Christian Atsu hakkında sevindiren haberi verdi. İşte o sözler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 09:51 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:01
SON DAKİKA - Christian Atsu'dan iyi haber! Enkazdan kurtarıldı

Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, Christian Atsu'nun enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Özat, sportif direktör Taner Savut'un hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." dedi.

İKİ İSİM ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI
Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel'in ekibinde yer alan atletik performans antrenörü Murat Bel ve ailesi, enkazdan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bel ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

DİĞER
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma enkazdaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti! Mustafa Tohma büyük acı ile sarsıldı!
Oktay Kaynarca ve Yargı'nın Komiser Eren'i Uğur Aslan'dan üzen haber! Deprem sonrası endişeli bekleyiş: "Onları kaybettik olarak sayıyoruz"
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek
Türkiye depremde kaybettiği canlara ağlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bakan Kasapoğlu depremzedelerin kullanımına açılan tesis ve salonları duyurdu
Montella'dan deprem açıklaması: Gerçek üstü bir durum
Depremde son dakika haberleri - 7 Şubat ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
TOKİ İzmir, Afyonkarahisar, Ankara kura çekilişleri ne zaman yapılacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 maçı saat kaçta? 09:46
Sandhausen - Freiburg maçı saat kaçta? Sandhausen - Freiburg maçı saat kaçta? 09:37
Salernitana - Juventus maçı saat kaçta? Salernitana - Juventus maçı saat kaçta? 09:29
Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" Çağlar'dan fırsatçılara tepki! "Bunlar cezasız kalmamalı" 09:12
Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek Felipe Melo'dan Volkan Demirel'e destek 09:01
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 08:49
Daha Eski
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:14
Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! Rayo Vallecano evinde hata yapmadı! 01:13
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:55
Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! Monza 1 puanı son dakikada kurtardı! 00:52
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 00:00
Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! Beşiktaşlı futbolculardan yardım çağrısı! 23:59