Haberler Deprem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? - 5 Şubat 2023 AFAD Son depremler

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? - 5 Şubat 2023 AFAD Son depremler

5 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM - İstanbul'da gece geç saatlerde meydana gelen deprem, birçok ilçeden hissedildi. AFAD'ın resmi sitesinde depreme ilişkin bilgiler yayınlanırken kısa sürede sosyal medyada gündem olan sarsıntı, vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Özellikle Avrupa Yakası'nda hissedilen depremin öncesinde, gece saatlerde yine İstanbul'da hissedilmeyek kadar küçük depremler kaydedildiği öğrenilirken vatandaşlar arama motorlarında İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? konularını araştırıyor. İşte İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin detaylar ve 5 Şubat 2023 AFAD Son depremler...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:30
SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi? - 5 Şubat 2023 AFAD Son depremler

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? | Marmara Denizi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen sarsıntı, Avrupa Yakası başta olmak üzere megakentin birçok kentinden hissedildi. Gece 03.15 sıralarında kaydedilen depremden önce Avcılar'da, hissedilmeyecek kadar küçük sarsıntılar yaşandığı öğrenildi. Peki İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü neresi? Deprem kaç şiddetinde? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul'da yaşanan deprem, İstanbul Kağıthane açıklarında, saat 03.15'te kaydedildi. Şiddeti 3,0 olarak ölçülen sarsıntı yerin 10,66 km derinliğinde gerçekleşirken Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede kendisini hissettirdi. Öte yandan depremin ardından genüz olumsuz bir haber alınmadığını kaydeden yetkililer, sarsıntı bilgilerini Twitter üzerinden de kamuoyu ile paylaştı.

BİR SARSINTI DA AVCILAR'DA

AFAD'ın resmi 'son depremler' sitesinde, Kağıthane'deki sarsıntıdan önce Avcılar'da meydana gelen ancak hissedilmeyen sarsıntı da dikkat çekti. Merkez üssü Marmara Denizi, Avcılar olan sarsıntının büyüklüğü 1,5 olarak ölçülürken deprem açısından riskli bölgeler arasında yer alan Avcılar'ın ardından Kağıthane'de hissedilir bir sarsıntı yaşanması, vatandaşlarda telaşa neden oldu.

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5 ŞUBAT 2023 AFAD SON DEPREMLER

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