Haberler Denizlispor Denizlispor'da Başakşehir mesaisi

Denizlispor'da Başakşehir mesaisi

'in 10. haftasında 'in sahasına konuk olacak olan , mücadelenin hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Prosinecki ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı takım, idmanı kulüp antrenörü yönetiminde gerçekleştirdi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:58 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 16:08
Denizlispor'da Başakşehir mesaisi

, 'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Tesisleri'nde kulüp antrenörü yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı takımın bugün kara yoluyla 'a giderek kampa gireceği belirtildi.

BİZE ULAŞIN