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28 Ağustos 2020, Cuma
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Sagal geliyor

Sagal geliyor

, her konuda anlaşmaya vardığı Şilili milli sol açık Sagal’ın yolunu gözlüyor.

Takımdan ayrılan kanat oyuncusu Barrow'u elinden kaçıran , onun boşluğunu Şilili Milli futbolcu Angelo Nicolas Sagal Tapia'yla doldurmaya hazırlanıyor. sezonu kiralık olarak ekibi 'de tamamlayan, bonservisini CF Pachuca'dan alan 27 yaşındaki Sagal'la her konuda anlaşıldı ve önümüzdeki günlerde imza için 'ye gelmesi bekleniyor. Geçen sezon Juarez'de 27 maçta 3 golle oynayan Sagal, 18 kez de milli formayı giydi ve 2 kez ağları sarstı.
  1. 28.8.2020
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