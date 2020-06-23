Hugo Rodellega: Takımda kalmak istiyorum
Süper Lİg ekiplerinden Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodellega yaptığı açıklamada, takımı Denizlispor'a borçlu olduğunu söyleyerek, önümüzdeki sezon da takımda kalmak istediğini söyledi.
Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Roddallega, Denizlispor'a borçlu olduğunu ve önümüzdeki sezon da kalmak istediğini söyledi. Bu sezon 25 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, sezon başında Trabzonspor'dan Yukatel Denizlispor'a transfer olmuştu. Görev aldığı her takımda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen verimi gerçekleştiremedi. Trabzonspor'da bir önceki sezon 37 maçta görev alıp 16 gol atan ve 2 golün de asistini yapan Rodallega geçtiğimiz günlerde yönetime başvurarak kalmak istediğini iletti.
"YÖNETİME DURUMU BİLDİRDİM!"
Taraftarların 'Rodigol' lakabını taktığı 34 yaşındaki Rodallega, "Denizlispor'a kendimi borçlu hissediyorum. Bu sezon istediğim katkıyı veremedim. O nedenle önümüzdeki sezon da yönetim uygun görürse takımda kalmak istiyorum. Yönetime de durumu bildirdim" dedi. Rodallega, Denizlispor'u çok sevdiğini belirterek, "Bu takım büyük başarılara layık" diye konuştu.
"RİZESPOR'U YENECEĞİZ"
Talihsiz bir sezon geçirdiklerini söyleyen Rodallega, son haftalardaki kötü sonuçlar ile ilgili olarak, "Sivas maçında şanssızdık. Beşiktaş maçı da gerçekten büyük bir kazaydı. Bunu Rize deplasmanında telafi edeceğiz. Biz iyi bir takımız ve kendimize güveniyoruz. Rizespor'u Rize'de yenerek üzdüğümüz taraftarın da gönlünü alacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Patlamaya hazır bomba gibi" dedi.
- 23.06.2020
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