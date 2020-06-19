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19 Haziran 2020, Cuma
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Top toplayıcılıktan hayalindeki takıma

Top toplayıcılıktan hayalindeki takıma

Denizlispor'un altyapısından yetişen, daha önce yeşil-siyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan 21 yaşındaki futbolcu , şimdi Ege temsilcisinin formasını terletiyor.

Denizlispor'un altyapısından yetişen, daha önce yeşil-siyahlı takımı tribünden destekleyen, bazı maçlarda da top toplayıcılık yapan 21 yaşındaki futbolcu , şimdi Ege temsilcisinin formasını terletiyor. Altyapısından yetiştiği Denizli ile 2019'da profesyonel sözleşme imzalayan Alihan Kalkan, "Hayalimde top topladığım takımın A kadrosunda görev yapmak vardı. Allah'ın izniyle A takıma kadar yükseldim" dedi. Genç forvet, bu sezon kupada karşısında forma giydi.
  1. 19.6.2020
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