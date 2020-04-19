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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Denizlispor Gelecek sezon da takımda kalmak istediğini açıkladı!

Denizlispor'dan ayrılmak istemiyor

Olcay Şahan Denizlispor'dan ayrılmak istemiyor

ekiplerinden Denizlispor'un deneyimli futbolcusu , gelecek sezon da takımda kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki isim önümüzdeki sezon kendisini kanıtlamayı amaçlıyor.

, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Olcay, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.

kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren Olcay Şahan, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Denizli'de mutluyum. Gelecek sezon çok daha farklı bir Olcay Şahan izletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ile iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

  1. 19.04.2020
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