Olcay Şahan Denizlispor'dan ayrılmak istemiyor
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un deneyimli futbolcusu Olcay Şahan, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki isim önümüzdeki sezon kendisini kanıtlamayı amaçlıyor.
Olcay Şahan, sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtladı. Olcay, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirtti.
Futbol kariyerine Denizlispor'da devam etmek istediğini dile getiren Olcay Şahan, "Sezon sonu sözleşmem bitecek ancak takımdan ayrılmayı düşünmüyorum ve sözleşmemi uzatmak istiyorum. Denizli'de mutluyum. Gelecek sezon çok daha farklı bir Olcay Şahan izletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Bülent Uygun ile iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren Olcay, ligin başlamasıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
- 19.04.2020
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