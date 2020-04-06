Denizlispor’da en çok Murawski oynadı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da bu sezon resmi maçlarda en fazla karşılaşmaya çıkan yabancı oyuncu Radoslaw Murawski oldu.
Yeşil siyahlıların yaz döneminde İtalya'nın Palermo ekibinden transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu 24 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Ligde 4 kez fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu kupada da 1 gol atıp toplamda 2 bin 354 dakika sahada kaldı.
Murawski'nin ardından kaleci Stackhowiak ve orta saha Aissati 26 müsabakaya çıkarken, Kolombiyalı forvet Estupinan da 25 maç oynadı. Estupinan'ı 24 maçla Rodallega, Sacko ve Barrow izlerken, Lopes 20, Sackey 19, Bergdich 15, Mbamba 11, Onazi 7, Ben Yossef ise 2 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti. Takımın resmi maçlar baz alındığında en golcü yabancısı ise 11 kez ağları sarsan Estupinan oldu.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 15:36
- Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi böyle belli oldu!
- SGK'dan ödemelere erteleme müjdesi! Hangi sektörler faydalanabilecek?
- Trabzonspor'a 23'lük Sosa: Lucas Robertone
- Şenol Güneş: Akıllı ve sabırlı olmamız gerekiyor
- Açık Kapı nedir? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı elektronik ortamda destek verecek! İçişleri Bakanlığı yardım başvurusu...
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
- Fatih Terim işinin başına döndü, neşteri vurdu! Tam 3 ayrılık...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Denizlispor’da en çok Murawski oynadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.