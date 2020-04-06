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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Estupinan müjdesi

, Guimaraes’ten kiralanan ’ı kadroda tutmak istiyor.

Dünyayı saran corona virüsü salgını yüzünden maçların ertelenmesiyle çalışmalarını evden sürdüren ekibi Yukatel Denizlispor'da yönetim, golcü 'ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Teknik direktör 'un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi. Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşilsiyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 müsabakasına çıktı. Kupada 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı. Estupinan, Bülent Uygun döneminde vatandaşı Hugo Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu.
  1. 6.4.2020
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