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14 Ocak 2020, Salı
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Denizlispor'lu : Bizim önceliğimiz lig

Denizlispor'lu Zeki Yavru: Bizim önceliğimiz lig

Denizlispor’un başarılı savunma oyuncularından , lig kadar kupa sürecinin de kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Önceliğimiz bizim için lig. Yani daha önemli ama kupaya da deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz” dedi.

Denizlispor, 16 Ocak Perşembe günü Son 16 Turu'nda karşılaşacağı maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

İdman öncesi Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan , hem kupa hem de ligde zorlu bir sürecin başladığına işaret ederek, "Zorlu bir süreç başlayacak, kısa bir zaman kaldı. Yarın yolculuk başlıyor. Tabii ki de bizim için iki kulvar da önemli. Önce kupaya gideceğiz. Sonuçta kadro olarak da çok derin bir kadroya sahip değiliz ama iki kulvarda da gidebildiğimiz kadar en iyi şekilde gideceğiz. Denizlispor camiasını temsil etmek için buradayız. Önceliğimiz lig, bizim için daha önemli ama kupaya da deplasmandan alabileceğimiz en iyi sonucu almak için gideceğiz. Sonrasında zaten 'ye dönmeden 'a gideceğiz. Çünkü çok kısa bir süre var iki maç arasında. Herkes yapmak istiyor ama bu yıllardır bilinen bir şey, devre arası transfer yapmak kolay değil. Artık şampiyonluk yarışları, Avrupa kupası hedefleri, kümede kalma hedefleri. Herkesin bir hedefi var. Çok daha zorlu geçiyor, çok daha zorlu oluyor ikinci yarılar ama biz iyi puanla bitirdik, iyi sıralamayla bitirdik ilk yarıyı. İnşallah ikinci yarıyı da en iyi şekilde, en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 14.01.2020
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