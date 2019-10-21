Denizlispor’da kötü gidişat sürüyor - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Denizlispor Haberleri Denizlispor’da kötü gidişat sürüyor

’da kötü gidişat sürüyor

Denizlispor’da kötü gidişat sürüyor

, 'in 8. haftasını karşısında aldığı mağlubiyetle 8 puanla 14. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip ligde son 6 haftadır galibiyet yüzü göremedi.

hafta sonu kendi sahasında oynadığı maçında da rakibine 2-1 mağlup olarak 3 puan hasretini 7. haftaya taşıdı. Horoz, oynadığı son 6 karşılaşmada 3 puan yüzü görmezken, en son galibiyetini ligin 2. haftasında deplasmanında 2-0 ile aldı. Denizlispor, Antalyaspor maçının ardından galibiyet yüzü görmedi. Denizlispor ligde 8 puanla 14. sırada yer alırken, averajı ise eksi 3.

Dün oynanan Fenerbahçe maçı sonrası kameraların karşısına geçen ve karşılaşma ile birlikte takımı değerlendiren Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların 1 haftada değişecek şeyler olmadığını aktararak, daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

  1. 21.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor’da kötü gidişat sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN