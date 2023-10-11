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Bursaspor, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder’i resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında evinde Gölcükspor'a 2-1 mağlup olup kupaya veden Bursaspor'da Teknik Direktör Nedim Vatanser'le yolları ayırmıştı. Yaşanan flaş ayrılık sonrası yeşil - beyazlı kulüp teknik direktörünü ve sportif direktörünü açıkladı. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 20:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 20:03
Bursaspor, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder’i resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında sahasında Gölcükspor'a mağlup olup Türkiye Kupası'ndan elenen Bursaspor'da Teknik Direktör Nedim Vatansever'le yollar ayrılmıştı.

Yaşanan ayrılığın sonrasında yeşil-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada teknik direktör ve sportif direktör görevlerine getirilen isimleri açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder'i resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörü Murat Sözkesen'i ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden'i resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde daha önce Teknik Menajerlik görevini yürüten Murat Sözkesen, yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Teknik Direktörlük görevine getirilmiş olup yıllarca yeşil-beyazlı forma altında birlikte mücadele ettiği Mustafa Gönden ise kulübümüzün Sportif Direktörü olmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."

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