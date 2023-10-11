Bursaspor, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder’i resmen açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında sahasında Gölcükspor'a mağlup olup Türkiye Kupası'ndan elenen Bursaspor'da Teknik Direktör Nedim Vatansever'le yollar ayrılmıştı.

Yaşanan ayrılığın sonrasında yeşil-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada teknik direktör ve sportif direktör görevlerine getirilen isimleri açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder'i resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörü Murat Sözkesen'i ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden'i resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde daha önce Teknik Menajerlik görevini yürüten Murat Sözkesen, yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Teknik Direktörlük görevine getirilmiş olup yıllarca yeşil-beyazlı forma altında birlikte mücadele ettiği Mustafa Gönden ise kulübümüzün Sportif Direktörü olmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız."