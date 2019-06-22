Bursaspor'da yüksek gerilim
Bursaspor’da pazar günü gerçekleşek başkanlık seçimi öncesi ortalık karıştı. Taraftarlar, taşınmazlara ve gelirlere temlik koyan Ali Ay’a sert tepki gösterdi.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Bursaspor'da yüksek gerilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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