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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'da yüksek gerilim

Bursaspor'da yüksek gerilim

’da pazar günü gerçekleşek başkanlık seçimi öncesi ortalık karıştı. Taraftarlar, taşınmazlara ve gelirlere temlik koyan ’a sert tepki gösterdi.

Pazar günü yeni başkanını seçecek 'da, son günlerdeki gelişmelerin ardından ortam gerildi. ve yöneticilerinin alacaklarına karşılık taşınmazlar ile gelirlere temlik koyması ve bazı oyuncular için yapılan transfer görüşmeleri sonrasında taraftarlar tesislere gitti. Başkanlık katına çıkmak isteyen taraftarları polis uzaklaştırdı. Başkan Ali Ay alacakların her zaman temlik altına alındığını ve yeni yönetime bu konuda yardımcı olacaklarını açıkladı.
  1. 22.6.2019
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