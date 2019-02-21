Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun, Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.
Bu akşam kara yoluyla İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
- 21.2.2019 21:39
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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