Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
21 Şubat 2019, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan , Kubilay Kanatsızkuş ve Okan Kocuk antrenmana katılmadı.

Bu akşam kara yoluyla İstanbul'a gidecek yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 21.2.2019 21:39
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