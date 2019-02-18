Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren Aytaç Kara, kondisyon salonunda çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 18.2.2019 17:17
- Güncelleme: 18.2.2019 17:18
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Quaresma Fenerbahçe'yi seviyor
Toplam 2
Yorum
Q7 Q7 bu macta da kirmizi karti yer, cok cabuk provoke ve tongaya geliyor cünkü...
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Oyuncuyla anlaşma tamam...
Toplam 1
Yorum
Enda Bu forma bu adama çok ama çok yakışıyor.
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Trabzonspor rol modeldir
Toplam 2
Yorum
Coşkun tektas Bu takımın başına hikmet Karaman yakışır. Defalarca soyledik
Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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