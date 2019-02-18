Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
18 Şubat 2019, Pazartesi
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'da maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

, 'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan ve Kubilay Kanatsızkuş'un tedavileri sürerken, gribal enfeksiyon geçiren , kondisyon salonunda çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 18.2.2019 17:17
  2. Güncelleme: 18.2.2019 17:18
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