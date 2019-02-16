Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı
16 Şubat 2019, Cumartesi
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'dan kararı

Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı

'de 'a sahasında 2-0 mağlup olan 'da yönetim kurulu maçın ardından toplandı. Yeşil beyazlı yönetim mayıs ayında kararı aldı.

Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:
"Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır."

  1. 16.2.2019 22:32
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