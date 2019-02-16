Bursaspor'dan olağanüstü kongre kararı

Bursaspor Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır."