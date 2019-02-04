Bursaspor direkleri geçemedi | Maçın Özeti

Spor Toto Süper Lig'in 20.haftasında Bursaspor, konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bursaspor, bu beraberlik sonrasında puanını 24'e yükselterek 11.sıradaki yerini korurken Atiker Konyaspor ise 32 puanla 6.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada orta alanda buluştuğu topla ceza sahası içerisine giren Ömer Ali'nin şutunu Muhammed kurtardı.

4. dakikada Latovlevici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Aytaç'ın vuruşu direkten döndü.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

34. dakikada Traore'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in aşırtma şutunu Muhammed son anda kornere çeldi.

41. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jevtovic Vergini'yi çekince müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Umut Nayir'in sol köşeye kullandığı penaltı vuruşu direkten geri geldi.

47. dakikada Saivet'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Serkan kornere tokatladı.



57. dakikada Latovlevici'nin sol kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu Serkan son anda uçarak kurtardı.



62. dakikada Saivet'in pasıyla hareketlenen Umut Nayir, rakibinden sıyrılarak müsait durumdaki Yusuf'a topu aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf'un şutu yandan auta çıktı.



75. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta Serkan topu elinden kaçırdı. Müsait durumdaki Saivet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'a giden müsabakanın hakemi Burak'ın Serkan'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Bursaspor: Muhammed Şengezer xxx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Tunay Torun ? (Henri Saivet dk. 10 xx), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir x

Yedekler: Okan Kocuk, Allano Lima, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Aurelien Chedjou, F.Emre Ünver, Ramazan Keskin, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Nejc Sukubic xx, Ali Turan xx, Petar Filipovic xx, Leonard Zuta xx, Volkan Fındıklı xx, Marko Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Deni Milosevic xx, Abdou Razack Traore xx, Adis Jahovic xx

Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Fallou Diagne, Mustapha Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur Demirok, Moryke Fofana, Yehven Opanasenko, Ferhat Öztorun

Teknik Direktör: Aykut Kocaman