Ali Ay'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Kulüp televizyonuna konuşan Başkan Ay, ikinci yarıda yeşil-beyazlı ekibin Bursaspor ismine yakışan bir oyun ortaya koyacağına inancının tam olduğuna belirterek, bunu yürekten söylediğini dile getirdi. Ali Ay, "Fenerbahçe maçı ile yeni bir döneme başlayacağız. Biz o günü milat kabul edelim" ifadelerini kullandı.



Takımla birlikte Samet Aybaba ve ekibine de güvendiğinin altını çzen Başkan Ay, "Her şeyden önemlisi taraftarımızın takımımıza vereceği desteğe sonuna kadar güveniyorum. İlk yarı sonunda puan cetvelindeki sıramız ve topladığımız puan kesinlikle bizim gerçek değerimizi yansıtan bir durum değil dolayısıyla iyi oyun ve mücadelenin karşılığını önümüzdeki 17 maçta bu kez alacağımızı düşünüyorum" dedi.



"HER ŞEY ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"

İkinci yarı için camiaya güven mesajı veren Başkan Ay, "Hiç kimse geride bıraktığımız 2 sezonda özellikle ikinci yarılarda ortaya çıkan düşüşün devam edeceğini sanmasın. Bu bizim kaderimizmiş gibi düşünülmesin. Hocamız ve oyuncu grubumuz son derece karakterli ve inançlı, herkes ne için mücadele edeceğimizin bilincinde ve farkında. Bizim bir tek şeye ihtiyacımız var, eğer bu şehir bu takımın arkasında durmaya devam ederse göreceksiniz her şey çok daha güzel olacak" diye konuştu.



"FENERBAHÇE MAÇINI MİLAT KABUL EDELİM"

Herkesin hatalar yaptığını önemli olanın ise aynı hatayı ikinci kez tekrarlamamak olduğuna işaret eden Başkan Ay, "Hiç kimse yola başarısız olayım diye çıkmaz, hiç kimse maça kaybedeyim diye de başlamaz ama bazı koşullar ve yaşananlar öyle bir noktaya getirir ki insanı hiç yapmayacağım dediğiniz şeyi yapar hiç söylemeyeceğim dediğiniz şeyi söylersiniz. Eğer geçmişte yaşadığınız şeylerin etkisinden kurtulamazsanız geleceği doğru planlayamazsınız. Yeri gelmişken şunu da paylaşmak istiyorum; her insan hata yapar. Önemli olan aynı hatayı ikinci kez yapmamaktır. Fenerbahçe maçı ile yeni bir döneme başlayacağız. Biz o günü milat kabul edelim" ifadelerini kullandı.



"ELEŞTİRİ ELBETTE OLSUN, KÜFÜR VE HAKARETİ BİR KENARA BIRAKALMI"

"Yaşananları geride bırakalım" diyen Başkan Ay, ilk adımı kendisinin atarak şahsını, yönetimini ve makanımı hedef alan hakaretlerden dolayı açtığı davalardan vazgeçtiğini belirterek, "Mesele sadece davalar değil, gelin herkes geçmişte yaşadığı küskünlükleri kırgınlıkları bir kenara bıraksın. Bugün hep beraber bir sayfa açalım, herkes hata yapar. Hepimiz yaptık. Onlara takılıp kalırsak eğer önümüzdeki mücadeleye ortak bir duygu ile kendimizi veremeyiz. Bir daha hakaret olmasın, küfür olmasın. Eleştiri elbette olsun sonuna kadar varım ama küfür ve hakareti bir kenara bırakalım. Sadece kendim için değil başkanlık makamının saygınlığı adına da bundan sonra küfür ve hakaret olursa asla geri dönüşünün olmayacağını da bilinmesini istiyorum. Bursaspor camiası olarak bizi biz yapan değerlerimize dört elle sarılalım. Kardeşliğimizi, hoşgörümüzü yine yeşil beyaz bayrak altında birleştirelim. Bunu sadece ve sadece Bursaspor için istiyorum. Fenerbahçe maçı milat olsun, Bursaspor camiası olarak büyüklüğümüzü Türkiye'ye bir kez daha gösterelim" açıklamalarında bulundu.



"KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"

Bunun yanında tribündeki taraftarın ve sahada oyuncu grubunun arma ve sevdasının peşinde olduğuna inancının altını çizen Başkan Ay, "Şimdi sıra şehrin dinamiklerini harekete geçirmekte. Bunun için bazı kampanyalar hazırlıyor ve temaslarda bulunuyoruz. Bursaspor'un ekonomik olarak düzlüğe çıkması için herkesin gücü oranında katkı sağlaması gerekiyor. Eğer bunu bir seferberliğe dönüştürebilirsek ülke futbolunun içinde bulunduğu krizi fırsata çevirebiliriz. Bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şehir isterse aşılamayacak engel yok. Bütün taraftarımızı Fenerbahçe maçına davet ediyor, bu maç ile birlikte açacağımız sayfaya hep birlikte güzel bir hikaye yazmaya bekliyorum" şeklinde konuştu.