Seydou Doumbia Girona'ya transfer oldu
Bursaspor'un uzun süre transfer görüşmelerinde olduğu ve masadan olumsuz sonuçla ayrıldığı Doumbia, Girona'ya transfer oldu.
Bursaspor'un uzun süren transfer görüşmelerinin ardından imza aşamasına geldiği ancak sonuç alamadığı Seydou Doumbia, İspanya'ya gitti. 30 yaşındaki tecrübeli golcü İspanya LaLiga ekiplerinden Girona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, anlaşmanın ise 3 yıllık olduğunu duyurdu.
Doumbia, Bursaspor'dan da 3 yıllık anlaşma talep etmiş ancak görüşmeler oyuncunun yıllık ücretinde artışa gitmesi üzerine olumsuz sonuçlanmıştı.
- 28.8.2018 18:37
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
alex mesele transferde değil fenerbahçe iyi top oynamıyor keyif vermiyor bunu görüp müdahale edememek sinir bozuyor
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"Hedefimiz şampiyonluk"
Toplam 1
Yorum
gıybet ümit özat'tın bıraktığı enkazı kaldır hocam.
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
199020 yapamıyorsun ali koç vakit kaybetmeden kongreye git ve aday olma
Seydou Doumbia Girona'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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