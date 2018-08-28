Seydou Doumbia Girona'ya transfer oldu – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Girona'ya oldu

    Seydou Doumbia Girona'ya transfer oldu

    'un uzun süre görüşmelerinde olduğu ve masadan olumsuz sonuçla ayrıldığı Doumbia, Girona'ya transfer oldu.

    'un uzun süren görüşmelerinin ardından imza aşamasına geldiği ancak sonuç alamadığı , 'ya gitti. 30 yaşındaki tecrübeli golcü İspanya LaLiga ekiplerinden Girona'ya transfer oldu. İspanyol ekibi, anlaşmanın ise 3 yıllık olduğunu duyurdu.
    Doumbia, Bursaspor'dan da 3 yıllık anlaşma talep etmiş ancak görüşmeler oyuncunun yıllık ücretinde artışa gitmesi üzerine olumsuz sonuçlanmıştı.


    1. 28.8.2018 18:37
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