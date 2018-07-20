Bursaspor'un kulübesinde servet 'yatıyor'
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor'un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.
- 20.7.2018 10:26
- Güncelleme: 20.7.2018 10:27
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Beşiktaş transfer komitesi Yunus Mallı için Almanya'ya gidiyor
Toplam 3
Yorum
TOKATSPOR Çok güçsüz bal yapmayan arı gibi, oğuzhanı oynat o mevkide daha iyi
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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan 20 milyon dolar!
Toplam 11
Yorum
gfb daha ne kadar değerini bulacak yazık ediceksiniz bu gençlere 20 milyon dolardan bahsediyorsun .. ama doğru olsa emin ol bir dakka düşünmez
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Yasa dışı bahis bitecek
Toplam 1
Yorum
Meth koyun tek maç sistemini o zaman ? oranında bitirirsin bu işi.
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