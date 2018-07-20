Bursaspor'un kulübesinde servet 'yatıyor'
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'un kulübesinde servet 'yatıyor'

    Bursaspor'un kulübesinde servet 'yatıyor'

    Kulübü Başkanı , kadroda yer almayan futbolcuların maliyetinin 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi. Bursaspor'un Afyon kampına katılan Ay, transferde de en az 2-3 önemli ismi kadrolarına katacaklarını belirtti.

    Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren 'da Başkan , yeşil-beyazlı takımın kampını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Ay, " görüşmelerimiz devam ediyor. En az 2-3 önemli isim kadroya katmamız gerekiyor. Geçen seneki hataları kesinlikle yapmayacağız. Ama kulübün mali yapısı da ortada. 'de hiçbir kulüp transfer yapamıyor. Her futbolcu kapıyı en az 1 milyon Euro'dan açıyor. Bizim kadroda düşünmediğimiz ve kampa gelmeyen oyuncuların maliyeti 4 milyon 150 bin Euro. Bunlar çok ciddi rakamlar. İnşallah elimizden geldiğince bu durumu düzelteceğiz ve takımı iyi noktalara getireceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 20.7.2018 10:26
    2. Güncelleme: 20.7.2018 10:27
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