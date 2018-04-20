Bursaspor, sürpriz yaşamak istemiyor – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , sürpriz yaşamak istemiyor

    Bursaspor, sürpriz yaşamak istemiyor

    Ligde düşme tehlikesi yaşayan , 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda karşılaşacağı karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

    Spor Toto 'de geride kalan 29 haftada topladığı 33 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, son haftalara girilirken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alıyor. 30. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kardemir ile karşılaşacak olan , küme düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen rakibine karşı sürpriz yaşamak istemiyor.

    SÜPER LİG'DE 20. RANDEVU
    İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 mücadelenin 10'undan Bursaspor galibiyet ile ayrılırken, 6 karşılaşmada ise Karabükspor 3 puana uzandı. Ev sahibi ekibin, ligde Bursaspor'a karşı oynadığı son 10 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alması dikkat çekti.

    KARABÜKSPOR YENİLİRSE İLK OLACAK
    Mavi-kırmızılı ekip, yarın Bursaspor karşısında sahadan puansız ayrılması halinde bir ilki de yaşayacak. Ligde evinde oynadığı son 4 maçta da sahadan puansız ayrılan Karabükspor, yeşil-beyazlılara karşı da mağlubiyet alması halinde kulüp tarihinde ilk kez evinde 5 maç üst üste yenilmiş olacak.

    SON ANTRENMANI KARABÜK'TE YAPTI
    Yarınki karşılaşma için Karabük'e dün akşam saatlerinde gelen yeşil-beyazlı ekip, maç öncesi son antrenmanını da sabah saatlerinde Karabükspor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yan top çalışması yaptı. Timsah, antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

    DÜDÜK SERKAN ÇINAR'DA
    Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Malok.
    1. 20.4.2018 15:18
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