Mustafa Er: "Biz büyük bir takımız"
Son 3 maçını kaybeden yeşil-beyazlıların genç hocası Mustafa Er, “Ben çok rahatım. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar, çünkü biz büyük takımız” dedi
Geçen sezon son hafta ligde kalarak büyük bir travma geçiren Bursaspor, bitime 5 hafta kala yine aynı kabusu görmenin eşiğine kadar geldi. Üst üste 3 maçından yenilgiyle ayrılan yeşil-beyazlılar, bu hafta ligden düşen Karabük'ü yenip rahat bir nefes almak istiyor. Göztepe'ye yenilmelerine rağmen takımı beğendiğini belirten Teknik Direktör Mustafa Er, "Karabük maçı hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Tek amacımız galibiyet ile dönmek. Göztepe maçında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum" dedi.
'HÜCUM FORMATINA GEÇTİK'
Karabük'ü kesinlikle hafife almayacaklarını ve oyuncularının sahada gerekeni yapacaklarını vurgulayan Er, "Ben çok rahatım. Bunun sözünü veriyorum. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar. Daha savunma, daha kontratak odaklı oyun oynuyorduk. Şimdi daha hücum formatlı oyun oynamak istiyoruz. Biz büyük bir takımız. Kademe kademe bunları atlatacağız" diye konuştu.
'ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR'
Takımın üzerinde kötü sonuçların getirdiği baskı olduğunu belirten Mustafa Er, bunu çözmek için şehirden destek beklediklerini söyledi. Er, "Özgüven eksikliği var. Fazla mağlubiyet ve bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunun baskısı var. Bir galibiyet ile bunu atacağımızı düşünüyorum. 11 kişi, kulübe, tribün o sinerjiyi yakalarsa iyi takım olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
'HÜCUM FORMATINA GEÇTİK'
Karabük'ü kesinlikle hafife almayacaklarını ve oyuncularının sahada gerekeni yapacaklarını vurgulayan Er, "Ben çok rahatım. Bunun sözünü veriyorum. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar. Daha savunma, daha kontratak odaklı oyun oynuyorduk. Şimdi daha hücum formatlı oyun oynamak istiyoruz. Biz büyük bir takımız. Kademe kademe bunları atlatacağız" diye konuştu.
'ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ VAR'
Takımın üzerinde kötü sonuçların getirdiği baskı olduğunu belirten Mustafa Er, bunu çözmek için şehirden destek beklediklerini söyledi. Er, "Özgüven eksikliği var. Fazla mağlubiyet ve bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunun baskısı var. Bir galibiyet ile bunu atacağımızı düşünüyorum. 11 kişi, kulübe, tribün o sinerjiyi yakalarsa iyi takım olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.
- 19.4.2018
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