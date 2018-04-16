Bursaspor düşme tehlikesi yaşıyor
Bursaspor, dün aldığı Göztepe mağlubiyeti ile düşme hattıyla puan farkını 4’e indirdi. Yeşil-beyazlıları kalan haftalarda kritik maçlar bekliyor.
KRİTİK MAÇLARA ÇIKACAK
Geride kalan 29 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Timsah, 33 puanda kaldı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da son haftalara girilirken düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalan yeşil-beyazlılar, kalan haftalarda puanlar toplayarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Bursaspor, küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'un yanı sıra kalan haftalarda düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ve Gençlebirliği ile de karşılaşacak. Mustafa Er'in öğrencileri, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi güçlü takımlara karşı da mücadele verecek.
SOW İLK GOLÜNÜ ATTI
Bursaspor'da oynadığı futbolla eleştirilerin odak noktasında yer alan Senegalli yıldız Moussa Sow, dün oynanan ve yeşil-beyazlıların 2-1 mağlup olduğu Göztepe karşılaşmasında yeşil-beyazlı formayla ilk golünü attı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Galatasaray'ın kaderini 3 deplasman maçı belirleyecek
Toplam 1
Yorum
Aslan Oyuna defansif ve ofansif hic katkisi olmayan Feghoulinin yedege cekilmesi lazim
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 4
Yorum
kaya Seni seviyoruz kaptan ama sesi daha çok çıkanlar seni antipatik gösteremeyi başardı herkese sağlık olsun. Sen Galatasaraylı Arda'sın.
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Terim'e yan bakılmıyor
Toplam 2
Yorum
Aslan Yanliz FatihTerimin Feghoulye yan bakmasi lazim,hic bir katksi yok
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