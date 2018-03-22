Bursaspor'dan anlamlı davranış
Bursaspor Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla down sendromlu Turhan Dursun ve Melih Bor'a imza attırarak takımla birlikte antrenmana çıkardı.
"Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan yıldız isimler Turhan Dursun ve Melih Bor kendilerini +1 günlüğüne yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı santrafor Turhan Dursun ve genç orta saha oyuncusu Melih Bor bugün kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi Başkanımız Ali Ay ile birlikte imzaladı. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni sonrası takım arkadaşlarıyla tanışan yeni transferlerimiz daha sonra takımımızla birlikte antrenmana çıkarak hünerleri sergilediler."
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Bursaspor'dan anlamlı davranış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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