Bursaspor'dan anlamlı davranış – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'dan anlamlı davranış

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan anlamlı davranış

    Kulübü, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla down sendromlu ve 'a imza attırarak takımla birlikte antrenmana çıkardı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 'Kulübümüz iki yıldız ismi kadrosuna kattı' başlığıyla duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:
    "Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan yıldız isimler ve kendilerini +1 günlüğüne yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı santrafor ve genç orta saha oyuncusu bugün kendilerini Bursasporlu yapan sözleşmeyi Başkanımız Ali Ay ile birlikte imzaladı. 'nde gerçekleşen imza töreni sonrası takım arkadaşlarıyla tanışan yeni transferlerimiz daha sonra takımımızla birlikte antrenmana çıkarak hünerleri sergilediler."

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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